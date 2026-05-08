Educação: Larvas são encontradas na merenda de escola em Bariri

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

Alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental (Emef) Professora Joseane Bianco relatam terem encontrado larvas na merenda servida na unidade de ensino na terça-feira (5) e na quarta-feira (6).

A responsabilidade pelo preparo e entrega do alimento é da empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda., contratada pela Prefeitura de Bariri.

Conforme apurado pelo Candeia, o prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante), a diretora municipal de Educação, Cinira Giacone Mazoti, o vereador Daniel de Oliveira Rodrigues (PP), entre outros estiveram na escola na tarde desta quarta-feira (6).

Via assessoria, o prefeito relatou ao Candeia que tomou conhecimento do fato e imediatamente notificou a empresa Sunny para efetuar a troca dos alimentos em todas as unidades de ensino de Bariri e solicitou a substituição das cozinheiras da empresa terceirizada que atuam na unidade de ensino.

Airton gravou um vídeo a respeito do caso (disponível nas redes sociais do Candeia).

A administração municipal informa que os alimentos não estavam vencidos e que houve conduta equivocada das funcionárias.

Ao jornal, o vereador Daniel diz que encaminhou à Diretoria de Educação documento solicitando informações sobre o ocorrido e medidas que serão tomadas.

“Estarei acompanhando não só este assunto, como outros que na oportunidade mostrei para o prefeito, e ele falou que não estava sabendo”, afirma o parlamentar, que cita como exemplo a não utilização da quadra da escola devido à falta de limpeza e grande quantidade de fezes de pombo.

Empresa Sunny se manifesta

A empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda. encaminhou nota ao Jornal Candeia sobre o caso de larvas encontradas na merenda servida na Escola Municipal de Educação Fundamental Professora Joseane Bianco.

Segundo a empresa, a ocorrência foi considerada “pontual e isolada” e teria sido identificada durante a distribuição das refeições na terça-feira (5), quando uma larva foi encontrada no arroz servido aos alunos. A empresa afirmou que não houve registro semelhante nas amostras coletadas rotineiramente e que o problema atingiu apenas uma quantidade mínima de porções.

Após o episódio, a Sunny informou que realizou o recolhimento preventivo de todo o lote de arroz armazenado na unidade escolar e providenciou a substituição imediata do produto junto ao fornecedor. O novo arroz passou a ser servido nesta quarta-feira (6), sem registro de novas reclamações.

Ainda conforme a nota, o lote do produto possuía fabricação em fevereiro de 2026 e validade até fevereiro de 2027. A empresa também comunicou a abertura de procedimento interno para apuração detalhada do caso e reafirmou o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à rede municipal de ensino.