Educação: Escola Eurico Acçolini completa 25 anos em 2025

A Escola Municipal Professor Eurico Acçolini completará neste ano 25 anos de sua fundação, que ocorreu em 22 de julho do ano 2000, na gestão do prefeito José Claudio dos Santos.

Será um ano letivo de muitas atividades, em especial pelas bodas de prata e as festividades que acontecerão pelos seus 25 anos.

A unidade de ensino iniciará suas aulas na segunda-feira (3), atendendo cerca de 330 alunos nos períodos da manhã e tarde do 6º ao 9º ano.

A escola conta hoje com 37 professores, secretaria, estagiários, agente escolar e merendeira.

Atualmente a equipe gestora da unidade é formada por Mônica de Paula Barbieri e por Tiago Pultrini.

“A unidade se destaca em seus diversos projetos pedagógicos e em especial pela participação em olimpíadas estaduais e nacionais, bem como excelentes notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, ressalta a equipe da escola.