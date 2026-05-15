Educação: Empresa vence licitação e mantém mesmo sistema apostilado

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A Distribuidora de Livros Champagnat Ltda., de Ribeirão Preto, venceu licitação da Prefeitura de Bariri para fornecimento do sistema apostilado de ensino para alunos e professores da rede municipal de ensino. Ela é representante do sistema SIM/FTD.

A firma venceu concorrência em maio de 2021 e desde então vinha realizando a entrega do material. Naquela ocasião, apresentou o valor de R$ 1,077 milhão para entrega de apostilas para um período de 12 meses.

Na atual disputa o montante foi de R$ 1,678 milhão, 9,2% abaixo do estimado pela administração municipal (R$ 1,849 milhão).

Esse valor contempla a compra de 5 mil apostilas, sendo 3.980 para estudantes e 1.020 para docentes.

A vencedora do processo deve efetuar o fornecimento de bens de consumo (livros, materiais impressos e recursos didáticos digitais) e prestação de serviços especializados (assessoria pedagógica, formação continuada, avaliações e suporte digital).

Dessa forma, trata-se de uma contratação híbrida, com características próprias de fornecimento de bens e de execução de serviços educacionais, cuja natureza exige planejamento e execução contínuos.

Houve atraso no processo licitatório. Inicialmente, o edital de concorrência determinou o dia 28 de janeiro deste ano para abertura das propostas de empresas interessadas.

No entanto, o Executivo assinou ato com o intuito de revogar a disputa. O motivo é que não foi inserido um anexo no edital (critérios de avaliação). Em seguida, a Prefeitura de Bariri republicou a concorrência, marcando a data da sessão para 29 de abril.