Região: Boraceia inaugura serviços médicos e videomonitoramento

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

Para marcar as festividades de 67 anos de Boraceia, a administração municipal entregou no sábado (9), com a presença da deputada estadual Letícia Aguiar, três importantes conquistas para a população.

O Serviço de Especialidades em Saúde Bucal – SESB, que oferecerá tratamento de canal e extração do dente de siso gratuitamente para a população. O serviço será realizado na UBS do Jardim Paraíso.

Ainda no sábado, o prefeito Marcos Bilancieri acompanhado do vice-prefeito e diretor de Saúde, José Ricardo Sales, o Ricardinho, e dos vereadores, Márcio Martinello, Valdir Durães, Jaqueline Barbaresco, Neto Boesso e Carlos Sipione, entregaram o Centro de Prevenção de Doenças Cardiológicas, indicação da primeira-dama e vereadora Cátia Bilancieri.

O local é um espaço para diagnóstico e prevenção de doenças cardiológicas e conta com esteira, aparelho holter entre outros equipamentos voltados para o atendimento e prevenção de doenças que atingem o coração.

Por último, a administração municipal entregou também a Central de Videomonitoramento por Câmeras no município. O local centraliza a partir de agora imagens captadas por mais de 100 câmeras já instaladas no município, mas receberá, em breve, novas câmeras que serão instaladas em locais estratégicos reforçando a segurança no município.

“São três importantes presentes de aniversário para nossa cidade, mas até o final deste mês, teremos mais um, a nossa sala de raio-x. Teremos um Centro de Diagnóstico e Imagem, com raio-x, ultrassom e os aparelhos voltados para a prevenção cardiológica”, afirma o prefeito Marcos Bilancieri.

A deputada estadual Letícia Aguiar foi a autora da emenda no valor de R$ 345 mil que possibilitaram a compra de um aparelho de raio-x nova para Boraceia. Ela visitou a sala que já está preparada para receber o equipamento.

“Palavra dada é palavra cumprida, assim devemos agir na vida e na política, com firmeza em nossas ações, com lisura e transparência sempre. Boraceia merece esse aparelho de raio-x, Boraceia merece muito mais, e é por isso que vamos continuar trabalhando pela cidade”, afirmou.