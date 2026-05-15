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Saúde

Saúde: Definida empresa que irá fornecer software para integrar sistema de saúde

15 maio, 2026

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Myrella Soares da Silva, diretora municipal de Saúde: “a mudança representa um avanço significativo na informatização dos serviços públicos de saúde oferecidos à população” (Arquivo/Candeia)

A empresa Maestro Sistemas Ltda., de Americana, foi homologada pela Prefeitura de Bariri em processo licitatório para fornecimento de software em modelo “SaaS” (Software as a Service) para a gestão da saúde pública municipal.
O valor ofertado pela firma foi de R$ 700,9 mil para período de 12 meses. A administração havia estimado o serviço em R$ 857 mil. O montante ficou 18% abaixo do previsto.
O objeto prevê a disponibilização de solução tecnológica integrada, incluindo conversão de dados, implantação, treinamento, customização e suporte técnico remoto. A proposta é modernizar a gestão da Rede Municipal de Saúde, com módulos interoperáveis nas áreas assistencial, administrativa, regulatória, controle de estoques e farmácia, faturamento, auditoria e relatórios gerenciais.
De acordo com a diretora municipal de Saúde, Myrella Soares da Silva, o município de Bariri está em tratativa para migração para um novo sistema integrado de gestão em saúde.
“A mudança representa um avanço significativo na informatização dos serviços públicos de saúde oferecidos à população”, afirma.
A nova plataforma reunirá em ambiente único módulos de atenção primária, regulação de consultas e exames, faturamento, farmácia, vigilância sanitária, epidemiológica e transporte de pacientes, entre outros.
A expectativa é que as pessoas tenham acesso a agendamento de consultas, consulta a resultados de exames, carteira de vacinação, entre outros serviços, tudo de forma digital através de aplicativo.
“Do ponto de vista financeiro, a implantação pode representar um acréscimo significativo ao ano nos repasses federais ao município, via otimização dos indicadores da Atenção Primária à Saúde e da regularização da produção ambulatorial junto ao Ministério da Saúde”, explica Myrella.
Segundo ela, uma exigência da diretoria é que a migração seja conduzida com prioridade à continuidade dos serviços, segurança dos dados e boa experiência para profissionais de saúde e usuários, sem interrupções no atendimento à população. Dessa forma, o serviço acontecerá de forma gradativa, tendo previsão de início para os próximos meses.

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