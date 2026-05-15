Saúde: Hidroterapia e natação terapêutica são objetos de licitação

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O município de Bariri pretende contratar empresa especializada na realização de sessões de hidroterapia e natação terapêutica destinadas a pacientes da Rede Municipal de Saúde. O processo prevê registro de preços com validade de 12 meses.

Segundo o edital, a sessão pública do pregão eletrônico está marcada para o dia 26 de maio, às 9h, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 172.756,80. A previsão é de contratação de até 1.800 sessões de hidroterapia e 960 sessões de natação terapêutica para atendimento de pacientes encaminhados pela rede municipal.

Os serviços são voltados a tratamentos de reabilitação física e terapias complementares indicadas por profissionais de saúde, especialmente para pacientes com limitações motoras, dores crônicas, recuperação pós-cirúrgica e outras condições clínicas que demandem acompanhamento especializado.