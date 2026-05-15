Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Saúde

Saúde: Hidroterapia e natação terapêutica são objetos de licitação

15 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Edital prevê num período de 12 meses 1.800 sessões de hidroterapia e 960 sessões de natação terapêutica (Divulgação)

O município de Bariri pretende contratar empresa especializada na realização de sessões de hidroterapia e natação terapêutica destinadas a pacientes da Rede Municipal de Saúde. O processo prevê registro de preços com validade de 12 meses.
Segundo o edital, a sessão pública do pregão eletrônico está marcada para o dia 26 de maio, às 9h, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).
O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 172.756,80. A previsão é de contratação de até 1.800 sessões de hidroterapia e 960 sessões de natação terapêutica para atendimento de pacientes encaminhados pela rede municipal.
Os serviços são voltados a tratamentos de reabilitação física e terapias complementares indicadas por profissionais de saúde, especialmente para pacientes com limitações motoras, dores crônicas, recuperação pós-cirúrgica e outras condições clínicas que demandem acompanhamento especializado.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...