Educação define retorno às aulas presenciais em Bariri

Diretora de Educação, Stefani Borges: escolas públicas retornam no dia 22 de fevereiro e as particulares no dia 1º de fevereiro – Divulgação

Alcir Zago

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Educação, deve publicar na próxima semana decreto que normatiza o retorno presencial às aulas no município.

Segundo a titular da pasta, Stefani Edvirgem da Silva Borges, o objetivo é seguir as diretrizes do Plano SP, do governo estadual.

“Temos uma situação definida hoje, mas tudo irá depender da evolução da pandemia da Covid-19”, diz ela. “Queremos voltar, mas com segurança aos funcionários e alunos.”

O ensino remoto para todas as unidades escolares situadas em Bariri terá início no dia 1º de fevereiro.

Em relação às escolas públicas (municipais e estaduais), o ensino presencial começará no dia 22 de fevereiro, para adaptação e acolhimento, e de forma abrangente a partir de 1º e março.

No caso das escolas particulares, a fase de adaptação ocorrerá no dia 1º de fevereiro e as aulas para todos a partir de dia 8 de fevereiro.

Stefani Borges ressalta que as ações e definições são em conjunto com a Diretoria Municipal de Saúde. “Uma comissão foi formada e passará pelas unidades de ensino de Bariri para verificação das medidas sanitárias”, explica a diretora.

Confira os apontamentos do decreto na próxima edição do Jornal Candeia.