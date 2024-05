Educação: Artistas Circenses participam de atividade na Escola Ephigênia

Segunda-feira (6), artistas do circo Venegas participaram de atividade junto aos alunos da EPI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato de Bariri.

As artistas acrobatas são Sara Palandre e Marielle Martins e elas se apresentaram a convite do professor Lauan Silva, através de disciplina eletiva, que integra o currículo da escola de Programa Ensino Integral (PEI).

Segundo o professor, essas disciplinas são escolhidas livremente pelo aluno entre as obrigatórias e que não estejam incluídas entre as c optativas.

Desse modo, o estudante seleciona os projetos que melhor atendem a seus objetivos profissionais ou que possam enriquecer a experiência acadêmica.

No caso do projeto circense, Lauan Silva, juntamente com a professora Bruna Lima, estão realizando eletiva com o tema “Cê prepara, o circo vai pegar fogo”! Uma das ações do cronograma era entrevistar pessoas que vivem da arte circense e coincidiu de o circo Venegas estar instalado em Bariri, perto ao portal de entrada.

As artistas fizeram alguns números de acrobacias aos alunos e houve uma roda de conversa. Foram discutidos vários assuntos, entre eles, como é a vida dos artistas fora do picadeiro. Ainda praticaram técnicas sobre o número de bambolê, com orientação das artistas. Segundo o professor, o momento foi incrível para os alunos.