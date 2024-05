Cultura: Jogo 2D sobre Mário Fava recebe aprovação no Proac ICMS

O projeto ‘Tão Longe’, desenvolvido pelo Museu Mário Fava de Bariri em parceria com a Ativaz Produções, recebeu aprovação do Programa de Ação Cultural (Proac) ICMS de São Paulo, sob o número 52174, no início de maio.

Esse jogo de aventura em 2D, ambientado de forma criativa durante a década de 1930, explora a rica história, cultura e geografia da América Latina através da Carretera Panamericana, a maior rede de estradas do mundo que atravessa diversos países do continente.

O gerente de projetos do Museu, Murilo Silva, conta que o objetivo geral é desenvolver uma experiência histórico-educativa única. “Através de uma jornada interativa, os jogadores serão transportados para a construção da Carretera Panamericana, vivenciando os desafios e conquistas desse monumental projeto”, explica.

O jogo coloca os jogadores no papel de Mário Fava, mecânico baririense presente na expedição, explorando a rica história, cultura e geografia da América Latina de uma maneira nunca antes vista no universo dos jogos.

‘Tão Longe’ não apenas engaja os jogadores em uma aventura emocionante, mas também os educa sobre importantes aspectos da história e geografia latinas, promovendo uma compreensão mais profunda dessas regiões.

Já o historiador e curador do Museu Mário Fava de Bariri, José Augusto Barbosa Cava, o Cavinha, ressalta a importância do jogo em três aspectos principais: divulgação histórica, educação interativa e preservação da memória.

“Nosso objetivo é destacar a grandiosa história da construção da Carretera Panamericana, superando obstáculos e celebrando conquistas históricas, ao mesmo tempo em que fornecemos aos jogadores informações ricas sobre a geografia e a história da América Latina, tudo isso enquanto honramos a memória de Mário Fava e sua emblemática expedição pela América Latina”, explica Cavinha.

A produtora executiva do projeto, Noemi Rodrigues, ressalta o compromisso com a democratização de acesso e a educação, buscando tornar o jogo intuitivo e acessível a todos, com ajustes de fonte e legendas explicativas.

“Como parte de nossa contrapartida educacional, organizaremos um ciclo de palestras e demonstrações gratuitas em cinco escolas do ensino fundamental no interior de São Paulo, selecionadas pela diversidade geográfica e perfis de estudantes. Para essas demonstrações, prepararemos material didático que inclui guias de discussão, questionários e atividades interativas sobre a história e geografia da América Latina. A equipe de palestras será treinada para garantir apresentações educativas e envolventes, visando não apenas entreter, mas também educar e inspirar os estudantes”, conta Noemi.