Baririenses vão ao RS ajudar vítimas da enchente

Milhares de pessoas de várias partes do País, incluindo de Bariri, estão destinando dinheiro, água, alimentos etc. para as vítimas das fortes enchentes que colapsaram municípios no Rio Grande do Sul.

Porém, alguns baririenses decidiram ir além, rumando até as cidades gaúchas para auxiliar em resgates e outras formas de ajuda.

O jornalista Caio Glauco Romero de Almeida esteve em Porto Alegre entre os dias 8 e 12 de maio. Foi à capital do Rio Grande do Sul com dois amigos (residentes em Bauru e em Limeira) com lancha e moto aquática.

“Ajudar ao próximo não lhe torna melhor que ninguém. Ajudar alguém que não conhecemos não lhe torna mais ou menos importante. O que vi e vivi durante esses dias é algo que vou levar de ensinamento e aprendizado para toda a minha vida. Empatia, amor ao próximo… se doar de corpo e alma para salvar vidas”, escreveu Caio em sua página no Facebook.

De acordo com ele, nenhuma dor que possa sentir física e emocionalmente nos dias em que esteve em Porto Alegre se compara a dor dessas pessoas atingidas pelas enchentes no Sul.

Quem ainda está no Rio Grande do Sul é o comerciante Nei Crepaldi, da Nei Bike Center.

Ele foi ao município com amigos residentes em Bariri e em outras cidades paulistas.

Em entrevista à Rádio Clube FM, Nei contou que ficou incomodado em ver pela televisão a situação vivida no Sul do País.

Postou vídeo no Instagram e conseguiu o apoio de outros colegas. Foram ao local com lancha e motor.

Nei descreve que muitas pessoas perderam tudo o que tinham e algumas ainda relutam em sair das casas. Puderam auxiliar moradores e resgatar animais domésticos.

Após a destruição de casas e comércios pela cheia do Guaíba, moradores de Porto Alegre convivem com as consequências da água, que atingiu o maior nível já registrado desde 1941.

Agora são vistos animais mortos e há esgoto exposto. O mau cheiro está impregnado nas ruas de diversos bairros. Essas condições tornam o trabalho de limpeza e reconstrução ainda mais complicado.