Convênio de Bariri para salas descentralizadas vai até 2022

A prefeitura de Bariri e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza firmaram convênio para a continuidade das salas descentralizadas na Escola Masson – Divulgação

A prefeitura de Bariri e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza firmaram convênio para a continuidade das salas descentralizadas na Escola Prefeito Modesto Masson.

De acordo com a instituição de ensino, a validade é até abril de 2022. Recentemente as duas partes encerraram convênio firmado em fevereiro de 2014, encerrado no ano passado. Pela legislação, a duração da parceria é de no máximo 60 meses. A partir daí deve ser feito novo convênio caso haja interesse entre as partes.

De acordo com a diretora municipal de Desenvolvimento Econômico, Cristiane de Sousa Mogioni, no primeiro semestre deste ano serão realizados os cursos de administração e contabilidade. No segundo semestre terá início o curso de logística, quando for concluído o de administração.

O Centro Paula Souza expande sua atuação em municípios que não contam com unidades de ensino da instituição, instalando cursos profissionalizantes que atendam à demanda do mercado de trabalho local, sob a gestão de uma Etec próxima ao município, ampliando o acesso à educação pública de qualidade. No caso de Bariri, o vínculo é com Jaú.

Compete ao Centro Paula Souza a responsabilidade de disponibilizar docentes, realizar o processo de seleção (Vestibulinho), matrícula de alunos e acompanhamento de vida escolar, bem como fornecer a estrutura pedagógica e supervisão escolar.

O município é responsável pelas instalações físicas necessárias ao pleno desenvolvimento do curso em conformidade com o plano de trabalho do convênio; manutenção do prédio escolar, serviços de limpeza e vigilância, apoio administrativo e fornecer alimentação escolar.

As classes descentralizadas estão amparadas pela Deliberação CEE nº 06/99 que autoriza sua instalação, por prazo determinado, para atender a um projeto educacional com justificativa social e atendimento a uma demanda específica ou transitória, visando à oferta de educação profissional de nível técnico.