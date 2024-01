Coeba retorna às aulas com novos projetos pedagógicos

Segunda-feira (29), os alunos da Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) – da Educação Infantil até o Pré-Vestibular – retornam às aulas, em horário e atividades regulares.

Equipe gestora e pedagógica, professores e colaboradores, no entanto, já estão na ativa desde o dia 17 de janeiro. Nesse período, participaram de capacitação do Sistema Anglo e do Programa Semente. Além disso, realizaram planejamento de estratégias e ações que serão implementadas ao longo do ano letivo.

Entre os novos projetos pedagógicos estão o tema transversal do ano “Coeba Olímpica: É tempo de iluminar”; ampliação da carga horária de inglês, proporcionando acesso diário ao idioma; e gincana envolvendo estudantes, professores e colaboradores, com participação ativa das famílias.

A equipe administrativa promoveu reformas em salas de aula e outros ambientes, que visou criar espaço mais acolhedor e inspirador para o processo educacional.

De acordo com a diretora pedagógica, Lia Maura Belluzzo Queiroz Foloni, a Coeba está pronta para garantir um ambiente educacional dinâmico, com cooperação, aprendizagem e diversão.