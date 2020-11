Centro Educacional Sesi inicia matrícula para ano letivo 2021

Divulgação

Terça-feira, 3, teve início o processo seletivo da rede escola Sesi-SP para o ano letivo de 2021. As inscrições para beneficiários da indústria vão até 9 de novembro, segunda-feira.

De 11 a 13 de novembro, de quarta à sexta-feira da semana que vem, os não beneficiários da indústria e comunidade em geral podem pleitear as vagas remanescentes.

O principal objetivo do processo seletivo é garantir vagas iniciais para o primeiro ano do Ensino Fundamental e também de vagas remanescentes das demais séries dos ensinos tanto Fundamental como Médio.

Sempre ressaltando que as vagas prioritariamente são preenchidas por filhos de trabalhadores da indústria, que são os principais contribuintes do Sesi-SP.

No ato da inscrição, somente as escolas e as séries com vagas disponíveis estão informadas no sistema.

Em Bariri, para maiores informações entrar em contato pelo telefone (14) 3662-2594 ou através do site www.sesisp.gov.br