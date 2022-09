Bariri: Prefeitura faz processo seletivo simplificado para Educação Especial

A Diretoria de Educação da Prefeitura de Bariri está com as inscrições abertas para processo seletivo simplificado de professores de Educação Básica II – Educação Especial.

As vagas são para cadastro reserva e contratação temporária, com carga horária de 135 h/a e remuneração de R$ 17,24 hora/aula.

Os candidatos devem ter concluído o curso de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em Educação Especial e/ou ter concluído o curso de licenciatura plena, com especialização em Educação Especial, Educação Inclusiva ou nas áreas das deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas habilidades/Superdotação).

O professor de Educação Especial terá como atribuições atender os alunos público-alvo de educação especial e acompanhar alunos público-alvo de educação especial.

As inscrição vão até o dia 28 de setembro e o edital na íntegra pode ser conferido no link: https://www.bariri.sp.gov.br/editais/02-09-2022__processo_seletivo_para_contrataCAo_de_professore_02051317.pdf?fbclid=IwAR1CtTowMLEFjksgBkXpTch63xa2tnJp8E32-r7d82lxbg2N2LizoPuEuhc

Fonte: Assessoria de Comunicação