Bariri: Prefeitura altera forma de matrícula na rede municipal

A prefeitura de Bariri decidiu mudar a forma como é feita a matrícula nas unidades de ensino da rede municipal. A ideia é evitar filas em escolas onde a procura costuma ser maior.

Para isso, o processo será feito em duas etapas. A primeira tem início na segunda-feira (4) e vai até 22 de outubro, período em que serão feitas as matrículas de modo presencial para quem pertence aos bairros próximos do colégio onde há interesse na vaga.

A segunda etapa vai de 8 de novembro a 26 de novembro, quando será aberta a inscrição para quem optar pela intenção de vaga em colégio distante do local onde o estudante mora. Haverá atendimento de vagas remanescentes conforme a ordem de inscrição.

Para isso, será disponibilizado o Google Formulário para registro online da intenção da vaga. Quem não dispõe de internet poderá procurar a Diretoria Municipal de Educação para fazer a inscrição.

A abertura do procedimento será as 8h do dia 8 de novembro. Do dia 8 de novembro ao dia 26 de novembro o formulário ficará aberto para preenchimento das 8h às 17h.

Em anos anteriores era comum que pais passassem a noite e a madrugada em filas no intuito de conseguir matricular o aluno em determinada escola. O caso mais comum era na Escola Municipal Professora Julieta Rago Foloni.

A realização da matrícula obedece ao princípio de quem mora perto de determinado colégio tem a vaga garantida. Já quem reside mais distante pode obter a matrícula caso haja sobra de vagas.