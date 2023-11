Bariri: Matrícula por deslocamento na rede municipal termina dia 24

Termina dia 24 de novembro, sexta-feira, o prazo de inscrição de matrícula por deslocamento na rede municipal de ensino. A informação é da Diretoria de Educação, Cultura e Esporte.

Pais e/ou responsáveis que desejam matricular seus filhos em escolas fora do zoneamento do bairro no qual residem, devem realizar a inscrição on-line de matrícula por deslocamento, até as 17h do dia 24 de novembro.

Para se inscrever é preciso ter em mãos: e-mail válido (para receber o comprovante da inscrição); nome completo do responsável legal; número do contato telefônico; endereço residencial do(a) aluno(a) (rua, número, CEP e bairro); nome completo e data de nascimento do(a) aluno(a); e ano da matrícula e período desejado para 2024.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Link de cada escola:

CRECHES

Creche Carmen Sola Modolin Aquilante: https://forms.gle/wLpnisz5ocp1yS7i7

Creche Profa. Leonor Mauad Carreira: https://forms.gle/xeeozQt2UuRKCPA38

Creche Maria Eugênia Borsette Masson: https://forms.gle/bc6ZW8S3RJt2Mrv27

Creche Marina Budin: https://forms.gle/jpTbxLDFXyCRp5nf9

Creche Profa. Nelly Chidid: https://forms.gle/R3aiYkmXVsawwpQC9

Creche Rachel de Queiroz: https://forms.gle/dYY2a5UXuNuhMetx6

EMEI

Emei 1 Profa. Laura de Almeida K. Belluzzo: https://forms.gle/C7aRwAGZJL11jmAAA

Emei 2 Profa. Diolanda Chuffi Neif: https://forms.gle/BED2nNXo3hqQuJpL8

Emei 3 Profa. Yolanda Mazza Fortunato: https://forms.gle/J4ztgMT4mQHjef9D7

Emei 4 Profa. Yone Belluzzo Foloni: https://forms.gle/4utHHYHpowCfZoLa9

Emei 5 Profa. Djanira Monteiro Moço: https://forms.gle/GsCuxo5gzQxjfsSp8

Emei 6 Profa. Mirna Aparecida Marino Fischer: https://forms.gle/WZmmS3YnGdQQN1p5A

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Emef Profa. Angela Maria Prearo Fortunato: https://forms.gle/ojedHSzPfaJZ3mLH8

Emef Prof. Euclydes Moreira da Silva: https://forms.gle/3NHPRnmrfNfLpjiu8

Emef Profa. Julieta Rago Foloni: https://forms.gle/8HjczKEX1s92kNLh9

Emef Profa. Rosa Benatti: https://forms.gle/6VzSRSyGGV7FcEcu7

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Emef Prof. Eurico Acçolini: https://forms.gle/q62EzDLajVkkCvFf6

Emef Profa. Joseane Bianco: https://forms.gle/QCjXPmET5nrUCJLX6

Emef Prefeito Modesto Masson: https://forms.gle/uoS491vG9z9TR6aq6