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Educação

Bariri: Comissão irá analisar imagens de câmeras em creche

8 maio, 2026

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Criança de dois anos teria sofrido agressões na Creche Municipal Professora Nelly Chidid: portaria estabelece análise de imagens de salas de aula e outras dependências (Reprodução/TV Record)

A Prefeitura de Bariri publicou portaria que determina a adoção de medidas administrativas após fatos registrados em unidades de educação infantil do município. A decisão foi oficializada pelo prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante).
De acordo com o documento, os episódios envolvendo a Creche Municipal Professora Nelly Chidid já estão sendo investigados por meio de um Processo Administrativo Disciplinar. Três funcionárias da unidade de ensino foram afastadas das funções.
A administração municipal ressalta que a apuração segue os princípios legais e visa garantir a integridade física, psicológica e a dignidade dos alunos.
Como uma das principais medidas, foi determinada a criação de uma comissão específica para análise das imagens de monitoramento da unidade. O grupo deverá revisar, de forma minuciosa, todos os registros disponíveis — incluindo salas de aula e demais dependências — e apresentar um relatório conclusivo no prazo de até 15 dias.
Além disso, a Diretoria Municipal de Saúde foi acionada para oferecer acolhimento psicológico às crianças que possam ter sido envolvidas nas situações investigadas. A iniciativa busca minimizar possíveis impactos emocionais e garantir suporte adequado às famílias.
A portaria também estabelece ações estruturais para toda a rede municipal. Entre elas, está a abertura de procedimento para aquisição e instalação de câmeras de monitoramento em todas as creches que ainda não possuem o sistema.
Para as unidades já equipadas, passa a ser obrigatória a realização de verificações semanais das imagens, com registro formal de ocorrências e adoção imediata de providências quando necessário.
A administração municipal destaca que a adoção de providências imediatas é fundamental não apenas para o esclarecimento dos fatos, mas também para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção, ao acolhimento e ao desenvolvimento seguro das crianças atendidas na rede municipal de ensino.

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