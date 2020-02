Aula inaugural: Polo Bariri lança trote solidário da Univesp

O trote solidário uniu calouros e veteranos no desafio de angariar fundos para aquisição de fraldas geriátricas para o Lar Vicentino – Divulgação

Terça-feira, 18, o Polo Bariri da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realizou aula inaugural com a participação de alunos calouros e veteranos.

Na ocasião, foi apresentado o Projeto Trote Solidário, com o lançamento da Gincana Trocando Fraldas, com ações voltadas para o Lar Vicentino de Bariri.

Marcaram presença ao evento, o prefeito Francisco Leone Neto; a diretora de Desenvolvimento Econômico, Cristiane de Souza Mogion; a diretora de Educação, Cultura e Esporte, Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues e o vice-presidente do Lar Vicentino, Edson Luciano Furcin.

Segundo a equipe, o trote solidário tem o objetivo de integrar calouros e veteranos e também de causar impacto positivo na comunidade, criando uma nova tradição de trote que não envolva violência ou intimidação, mas inovação social.

A ação solidária uniu professores e alunos e lançou o desafio de angariar fundos para aquisição de fraldas geriátricas para o Lar Vicentino. Para tanto, os alunos devem vender números de rifas no valor de R$10,00. O sorteio será através da Loteria Federal no dia 21 de março, sábado.

É a primeira edição do Trote Cidadão Paulista em Bariri. Os alunos já estão nas ruas para a a venda de rifas em prol do Lar Vicentino e contam com a solidariedade da comunidade baririense para atingir as metas.

Segundo a orientadora de Polo, Dayane Marcí Fonseca da Silva, uma comissão, formada por Adriana Erica Venturini, Daniel Silva Roa, Gilberto Mantovani, Leticia Mauricio e Marcio Augusto Monari Junior, foi responsável pela organização da Gincana Trocando Fraldas.

A campanha recebeu apoio de empresas patrocinadores: R7 Comunicações, Conter Bag, Feijão Ubiratã e Confecção Kezo. “Nossos sinceros agradecimentos e admiração por apostarem e confiarem no nosso projeto”, conclui Dayane.

Terça-feira, o Polo Bariri da Univesp realizou aula inaugural para reunir alunos e lançar a Gincana Trocando Fraldas – Divulgação