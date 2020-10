Alunos da rede pública terão metade das vagas da Unesp

Inscrições para o vestibular tiveram início quinta-feira (1º); alunos da rede estadual de SP tem desconto de 75% na taxa de inscrição – Divulgação

Os alunos que cursaram o ensino médio na rede pública terão direito a 50% das 7.630 vagas do vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). São mais de 100 cursos de graduação disponíveis, para obter informações sobre todos acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

As inscrições para o vestibular 2021 tiveram início quinta-feira (1º) e vão até o dia 27 de novembro. Os estudantes da rede estadual de São Paulo têm redução de 75% no valor da taxa de inscrição que custa R$ 170. Se encaixam neste quadro mais de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio das escolas da rede estadual de São Paulo e do Centro Paula Souza (CPS).

As provas da 1ª fase estão marcadas para 30 de janeiro de 2021 para candidatos da área de biológicas e 31 de janeiro de 2021 para candidatos das áreas de humanidades e exatas. Já a 2ª fase será em data única: 28 de fevereiro de 2021. A previsão de divulgação dos resultados é 19 de março de 2021.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp https://www.vunesp.com.br/faleconosco, ou acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo