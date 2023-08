ECONOMIA: Sindicato realiza assembleia dia 31 para definição de horário especial do comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Jaú realizará na quinta-feira (31) assembleia geral extraordinária. O edital de convocação é assinado pelo presidente da entidade, José Roberto Pena.

A reunião terá início às 18h30 na sede da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), localizada na Rua Campos Salles, 582, no centro da cidade.

São convocados os membros filiados do sindicato em Bariri e em Boraceia para tratar do trabalho em feriados no ano que vem.

Outro assunto da assembleia são os horários diferenciados e compensações nos anos de 2023 e 2024. O edital menciona que outros temas de interesse do sindicato poderão ser discutidos na reunião.