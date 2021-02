Região de Jaú exporta mais e importa menos em 2020

Produção de açúcar da DC Bio: açúcares e produtos de confeitaria são o item de maior volume de exportação tanto de Bariri, quanto da região de Jaú – Divulgação

A balança comercial da regional de Jaú do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) foi favorável em 2020 em comparação a 2019.

A regional, da qual Bariri faz parte, totalizou no ano passado US$ 364,8 milhões de vendas ao exterior, contra US$ 289,3 milhões no ano anterior (crescimento de 26,1%).

Já as importações somaram US$ 22,1 milhões em 2020, o que representa 17,4% a menos que em 2019, quando a região de Jaú comprou de outros países um total de US$ 26,7 milhões.

Uma das explicações é desvalorização do real frente ao dólar, o que faz com que fique mais rentável exportar e mais caro importar.

Conforme o quadro, os principais produtos exportados foram açúcares e produtos de confeitaria (51,7% do total vendido), bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (32%) e produtos químicos orgânicos (5,6%).

Por outro lado, as importações da regional se concentraram em móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões (26,4%), plásticos e suas obras (23,8%) e produtos químicos orgânicos (13,3%).

No período analisado, os principais destinos das exportações de Jaú foram Estados Unidos (18,1%), Coreia do Sul (13,7%) e China (10,5%). Por sua vez, as compras da regional tiveram como principais origens China (72,4%), Estados Unidos (9,6%) e Taiwan (Formosa) (3,9%).

Bariri

O município de Bariri tem participação tanto nas exportações, quanto nas importações. O Candeia obteve junto à Fundação Seade os dados de 2019.

Naquele ano Bariri exportou principalmente açúcares e produtos de confeitaria (US$ 18,1 milhões). A empresa Della Coletta Bioenergia (DC Bio) responde pela venda da maior parte de sua produção de açúcar ao exterior.

Em seguida aparecem sementes e frutos oleaginosos (US$ 2 milhões), móveis e mobiliário médico (US$ 947 mil), gorduras e óleos animais ou vegetais (US$ 553 mil) e algodão (US$ 82 mil), num total de US$ 21,7 milhões.

Em relação às importações, em 2019 Bariri adquiriu móveis e mobiliário médico (US$ 6,3 milhões), produtos diversos das indústrias químicas (US$ 2 milhões), produtos químicos orgânicos (US$ 1 milhão), produtos químicos inorgânicos (US$ 727 mil) e obras diversas de metais comuns (US$ 505 mil). O total das importações do município em 2019 foi de US$ 11,1 milhões.

Principais exportações da região de Jaú

Produto 2019 (US$ mi) 2020 (US$ mi) Variação (%)

Açúcares e produtos de confeitaria 101,9 188,6 85,1

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 129,0 116,7 -9,5

Produtos químicos orgânicos 29,0 20,1 -29,7

Produtos de perfumaria 4,6 10,1 120,8

Resíduos das indústrias alimentares 0,0 7,4 **

Móveis, mobiliário médico, colchões 4,6 4,4 -5,1

Frutas 8,1 3,9 -51,4

Algodão 0,1 2,5 **

Gorduras e óleos animais ou vegetais 0,8 2,3 180,7

Madeira, carvão vegetal 2,2 2,0 -7,8

Outros 9,0 6,5 -27,7

(**) maior que 500%

Fonte: Ciesp

Principais importações da região de Jaú

Produto 2019 (US$ mi) 2020 (US$ mi) Variação (%)

Móveis, mobiliário médico, colchões 6,4 5,8 -9,3

Plásticos e suas obras 4,7 5,3 11,7

Produtos químicos orgânicos 1,1 2,9 156,0

Produtos diversos das indústrias químicas 2,4 2,8 20,0

Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 1,7 2,1 23,6

Produtos químicos inorgânicos 0,9 0,7 -14,2

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,7 0,7 -9,3

Obras diversas de metais comuns 0,5 0,3 -33,8

Instrumentos e aparelhos de óptica 0,7 0,2 -66,7

Gorduras e óleos animais ou vegetais 0,0 0,2 **

Outros 7,6 1,0 -87,2

(**) maior que 500%

Fonte: Ciesp

Principais destinos (exportação) relacionados à região de Jaú

País 2019 (US$ mi) 2020 (US$ mi) Variação (%)

Estados Unidos 87,1 66,2 -24,0

Coreia do Sul 44,7 50,0 11,9

China 30,4 38,2 25,8

Índia 10,3 37,6 263,8

Bangladesh 9,5 23,2 143,1

Marrocos 2,7 13,3 402,7

Holanda 0,4 12,0 **

Canadá 1,7 11,0 **

Argélia 4,6 10,1 116,9

Indonésia 0,3 9,9 **

Outros 97,6 93,3 -4,4

(**) maior que 500%

Fonte: Ciesp

Principais origens (importação) relacionados à região de Jaú

País 2019 (US$ mi) 2020 (US$ mi) Variação (%)

China 13,1 16,0 21,9

Estados Unidos 8,8 2,1 -75,9

Taiwan 1,0 0,9 -10,7

Itália 1,2 0,6 -44,4

Hong Kong 0,3 0,5 99,1

Polônia 0,3 0,3 19,9

Alemanha 0,2 0,2 14,1

Espanha 0,2 0,2 44,5

Japão 0,2 0,2 21,1

Argentina 0,1 0,2 153,3

Outros 1,5 0,8 -49,7

Fonte: Ciesp