Receita da prefeitura cresce 5,8% no 1º trimestre; despesas sobem 12,8%

O maior crescimento percentual foi com relação ao Fundeb (7,3%) – Arquivo/Candeia

No comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2019, a receita da prefeitura de Bariri cresceu 5,8%. Já as despesas tiveram acréscimo de 12,8% (confira nas tabelas).

De janeiro a março do ano passado o bolo da prefeitura somou pouco mais de R$ 25 milhões. Neste ano o montante saltou para R$ 26,5 milhões. O maior crescimento percentual foi com relação ao Fundeb (7,3%).

Em relação às despesas (considerando-se os valores liquidados), elas passaram de R$ 21,6 milhões no primeiro trimestre de 2019 para R$ 24,3 milhões no mesmo período de 2020.

Os gastos com pessoal e encargos sociais tiveram aumento de 10,4% entre os dois períodos. É preciso considerar que algumas categorias tiveram reajuste salarial por causa de legislação federal.

Outra parte dos servidores ainda não teve nem mesmo a correção inflacionária porque a Câmara rejeitou proposta do Executivo de reajuste de 3,36% nos salários e zero de aumento no vale-alimentação.

O maior crescimento percentual foi com relação a investimentos, que saltaram de R$ 147,8 mil de janeiro a março do ano passado para R$ 476,1 mil neste ano.

Comparativo da arrecadação da prefeitura de Bariri

Tipo de receita 1º trimestre de 2019 (R$) 1º trimestre de 2020 (R$) Variação

Impostos 3.351.337,98 3.669.651,10 9,4%

Taxas 433.500,21 424.929,07 -1,9%

Contribuições 427.907,28 436.764,23 2,0%

Transferências da União 8.338.261,58 8.638.327,23 3,5%

FPM 6.243.588,29 6.383.805,49 2,2%

Fundeb 4.929.554,06 5.289.445,22 7,3%

Transferências do Estado 10.638.420,04 11.027.195,06 3,6%

ICMS 6.265.124,64 6.413.764,04 2,3%

IPVA 4.214.857,50 4.281.731,41 1,5%

Total da arrecadação 25.056.186,27 26.532.378,06 5,8%

Fonte: Portal da Transparência da prefeitura de Bariri

Comparativo das despesas da prefeitura de Bariri*

Tipo de despesa 1º trimestre de 2019 (R$) 1º trimestre de 2020 (R$) Variação

Pessoal e encargos sociais 11.998.501,62 13.254.587,08 10,4%

Outras despesas correntes 9.158.694,47 10.288.802,91 12,3%

Investimentos 147.826,05 476.145,92 222,0%

Amortização da dívida 303.738,63 370.646,52 22,0%

Total 21.608.760,77 24.390.182,43 12,8%

* Valor liquidado

Fonte: Portal da Transparência da prefeitura de Bariri