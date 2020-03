Lençóis Paulista: Banco do Brasil fecha por suspeita de funcionário com coronavírus

Todos os bancários da agência foram colocados em quarentena por 14 dias e o banco será esterilizado – O ECO/Arquivo

O Sindicato dos Bancários de Bauru e Região informou nesta quarta-feira, 25, que o Banco do Brasil de Lençóis Paulista está fechado devido a um bancário apresentar suspeita de coronavírus.

O bancário já está afastado e aguarda resultado do exame. Em seu atestado médico, a CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) registra caso suspeito de coronavírus. Todos os bancários da agência foram colocados em quarentena por 14 dias e o banco será esterilizado.

Ainda segundo o Sindicato, em Bauru, há dois casos suspeitos entre bancários, sendo um no Banco do Brasil Empresarial e outro, no Itaú Empresas. Os dois funcionários foram afastados, no entanto, no atestado de ambos não há CID registrada como suspeita de coronavírus. Desta forma, os bancos não reconhecem a suspeita e estão mantendo parte dos funcionários trabalhando (alguns estão em home office). O Sindicato dos Bancários de Bauru e Região está acompanhando esses casos.

Fonte: 94 FM