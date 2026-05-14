Economia: Sebrae Aqui de Bariri ganha Selo Diamante de Referência em Atendimento

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O Sebrae Aqui de Bariri é um dos vencedores do Selo Diamante do Sebrae – Ciclo 2025, certificação máxima de excelência concedida a 283 Salas do Empreendedor e parceiros em todo o Brasil.

A solenidade de entrega da certificação está prevista para o dia 10 de junho, em Brasília (DF). Em Bariri, o Sebrae Aqui resulta de parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), Prefeitura Municipal de Bariri e Sebrae.

O SebraeAqui está instalado na sede da Acib, sob responsabilidade das agentes Verônica Urbano de Campos e Patrícia Foloni.

O selo reconhece locais que atingiram pontuação máxima (100 pontos) em qualidade de atendimento, estrutura, presença digital e soluções para pequenos negócios, destacando-se como referência nacional.

Com 2.859 Salas do Empreendedor e parceiros inscritos, a edição bateu o recorde histórico do programa desde seu lançamento, em 2022. Dia 5 de maio, o Sebrae anunciou os 283 pontos de atendimento, reconhecidos com o Selo Diamante. Somente 26 no Estado de São Paulo, entre eles o de Bariri.

As Salas do Empreendedor e os SebraeAqui são pontos de atendimento ao público empreendedor, vinculados ou não às prefeituras, que facilitam a abertura, regularização e baixa de empresas e ampliam o acesso a orientações e soluções para os pequenos negócios; além disso, desempenham papel fundamental na disseminação de boas práticas de atendimento, na promoção de ações de integração e no fortalecimento da rede de apoio ao empreendedorismo, impulsionando o desenvolvimento local.

Entre os requisitos avaliados estão a prontidão do atendimento, a qualidade do ambiente, a presença digital, a articulação junto ao município para fomento ao empreendedorismo e a qualidade do conteúdo entregue ao público.