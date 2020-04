Doria propõe que Dia das Mães seja adiado para agosto

Durante reunião virtual com empresários na manhã desta quinta-feira ,23, o governador João Doria propôs a alteração da data do Dia das Mães de maio para o mês de agosto.

Segundo ele, o adiamento seria apropriado para impulsionar o comércio, que ainda está fechado por causa da pandemia do novo Coronavírus, e para que mães e avós possam comemorar com suas famílias.

O encontro virtual foi com o Comitê Empresarial Econômico, que reúne 328 empresários.

Comerciantes de São Paulo pediram a reabertura do comércio no estado a partir do dia 1º de Maio, para aproveitar as vendas do Dia das Mães.

A data é a segunda de maior faturamento do setor no ano, atrás apenas do Natal.

O pedido foi feito em nota assinada pela Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado São Paulo) e pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) lançada nesta quarta-feira (22).

Fonte: Jcnet