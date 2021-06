Confiança dos empresários nos negócios aumenta em Bariri

Região central de Bariri, onde há concentração de estabelecimentos comerciais: lojistas esperam avanço na vacinação – Arquivo/Candeia

Pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) com filiados da entidade registrou aumento da confiança dos empresários locais em relação aos rumos da economia.

Conforme a sondagem, os empreendedores estão confiantes e com visão positiva. Essa percepção é atrelada à maior oferta da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

Os filiados ressaltaram também que os preços subiram muito, o que acaba impactando diretamente no consumidor final. Destacam que é preciso criatividade para suprir a ausência do cliente nas lojas.

Em relação às duas últimas datas festivas, em que há aumento nas vendas, o resultado variou de empresa para empresa.

No caso do Dia das Mães, algumas firmas se surpreenderam com o movimento e outras não sentiram tanto a queda nas vendas. Outro grupo teve queda nos negócios.

Em relação ao Dia dos Namorados, grande parte dos lojistas que trabalham nesse segmento disse que as vendas ocorreram dentro do esperado. Um segundo grupo de empresários relatou que o movimento foi normal em comparação a anos anteriores.

De acordo com o presidente da Acib, José Roberto Dalla Coletta, a pesquisa feita em Bariri coincide com índice apurado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O Índice de Confiança do Empresário Idustrial (Icei) atingiu 58,5 pontos em maio deste ano

Trata-se de alta de 4,8 pontos na comparação com o mês anterior, quebrando uma sequência de quatro quedas consecutivas.

O Icei voltou a se afastar da linha divisória de 50 pontos, indicando confiança maior e mais disseminada entre os empresários da indústria.