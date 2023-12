BARIRI: Prefeitura reajusta contribuição da iluminação em 4,1%

A Prefeitura de Bariri reajustou em 4,1% a tabela de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) para o exercício de 2024, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Para a categoria residencial o valor subiu de R$ 7,04 para R$ 7,33. Terrenos pagarão R$ 5,96, ante R$ 5,72 em 2023. No caso de comércio, o valor passou de R$ 17,30 para R$ 18,02. Para indústria, a CIP passou de R$ 53,28 para R$ 55,49

A CIP é cobrada pela prefeitura de duas formas. Quem possui imóveis paga o valor na conta de energia elétrica. Para quem dispõe de terreno a cobrança é feita no carnê do IPTU.