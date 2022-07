Sábado tem terceiro encontro sobre leis de incentivo à cultura

Sábado, 30 de julho, o coletivo “Amigos da Cultura” realiza, a partir das 15h, no Centro de Lazer do Trabalhador Filengão, no Bairro Livramento, a terceira reunião do grupo de artistas e agentes culturais para discutir as novas leis de incentivo à Cultura: a Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

Composto por integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), lideranças, associações, grupos, empresas e agentes culturais da cidade, o grupo busca difundir informações em relação as leis recém promulgadas – Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

Todas as pessoas ligadas ao setor de Cultura e lideranças locais estão convidadas a participar do encontro.