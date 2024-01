Sábado tem Feira Mãos Criativas nos altos da cidade

Neste sábado (13), ocorre mais uma edição Feira Mãos Criativas, que traz produtos artesanais e gastronomia. Desta vez, o evento será no espaço conhecido como Praça do Michelassi-Loja 2, nos altos da cidade.

Das 8h às 14h expositores oferecem itens como biscuit, guardanapos bordados, canecas, acessórios infantis, bijuterias, mesas postas, crochê, MDF decorado, bordado livre, velas aromáticas, temperos naturais, especiarias, cachaças artesanais e trancistas.

A atividade conta com o apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e Projeto Caminhos do Tietê, além de parceria com o grupo de artesanato Fios de Afeto.