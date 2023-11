Rotary de Bariri traz Queen Tribute Brazil no Umuarama

Neste sábado (25), o Rotary Clube de Bariri traz show ao vivo da banda cover Queen Tribute Brazil, a partir das 21h, no Umuarama Clube de Bariri. O show de abertura será da banda local Ukiah.

As mesas com direito a quatro ingressos estão sendo vendidas a R$ 200. Os interessados devem procurar os associados do Rotary, que estão com o mapa dos lugares.

A Queen Tribute faz show inédito em Bariri. Ela percorre o país e é considerada uma das melhores bandas covers do grupo inglês. É formada por Mateus Brum (vocal), Maurity Bernardes (guitarra e voz), Rodrigo Vicentini (baixo e voz) e Reinaldo Kramer (bateria e voz).

Destaque para Mateus Brum, que tem voz incrível e é um dos músicos que mais estudou o gestual de Fred Mercury.

O evento integra o projeto de Imagem Pública do Rotary, em agradecimento a todos os parceiros colaboradores do ano rotário.