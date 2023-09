REGIÃO: D’Maori realiza show na Praia de Itapuí neste domingo (17)

A banda baririense D’Maori se apresenta na “Prainha de Itapuí” neste domingo, dia 17, a partir das 11h. O show é gratuito e aberto para todos os públicos.

A apresentação faz parte da programação de encerramento da 5º Etapa da Copa Pedal Sem Limites de Mountain Bike (MTB), que também será realizado no local.

Após a competição de Bike, D’Maori inicia o show para animar o público presente. No repertório, o trio traz muito pop-rock, pop-reggae, brasilidades e hits atuais.

Clássicos de bandas como, por exemplo, Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Natiruts e Skank estão entre as músicas ensaiadas pelo grupo.

Além das releituras, D’Maori tem uma veia autoral, tendo lançado o EP “Efeito Veloz”, em 2021, com seis canções próprias. A faixa “London Baby”, por exemplo, foi gravada com a participação de Colméia e do DJ cinco vezes campeão mundial, Erick Jay.

Para a apresentação em Itapuí, a banda convidou o rapper Colméia para executar ao vivo o single. O show terá, ainda, a participação do jausense, Petrilli, que vem se destacando na cena regional.

O evento, que faz parte da programação de aniversário da cidade de Itapuí, é realizado pela equipe do Pedal Sem Limites, com apoio das diretorias de Esporte e Cultura do município. Mais informações: https://pedalsemlimites.com.br/ (Fonte: amaisassessoria)