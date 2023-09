Quarta edição marca um ano de criação da Feira A Casa é Nossa

Dia 22 de setembro, sexta-feira, será realizada a quarta edição da Feira A Casa é Nossa, a partir das 18h, na Avenida Claudionor Barbieri,1398.

O evento marca o início da primavera e é um momento especial para os idealizadores, uma vez que ocorre um ano após a primeira edição da feira.

A artesã Valéria Cristina Beltrami é a idealizadora do evento, mas recebe apoio de outros artesãos e empreendedores. Segundo ela, desta vez são 15 participantes, entre produtores de artesanato e gastronomia de Bariri e região.

A feira é realizada no quintal da casa da artesã, daí o nome “A Casa é Nossa”, também uma alusão é empresa que mantém em parceria com o marido, Tarcísio Manzutti.

O objetivo da feira é ser uma opção para produtores e compradores, além de manter atmosfera de uma reunião entre amigos e espaço de conversa.

“A proposta segue a linha de empreendimentos colaborativos, que vêm ganhando força entre pequenos empreendedores. Por isso, não foca apenas na venda, mas é também um importante espaço para troca de ideias e experiências”, finaliza Valéria.

Da redação