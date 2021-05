Projeto promove oficinas de amarrio online

Minicurso terá início nesta segunda-feira, dia 31 -Divulgação

O projeto Arte em Amarrio inicia nesta segunda feira (31) o minicurso online de Artesanato em Amarrio, com 12 videoaulas totalmente gratuitas. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no site do projeto – www.arteemamarrio.com.br.

A realização das oficinas ficará por conta da artesã baririense Maria Da Dalto, que possui mais de 20 anos de experiência na técnica e já ensinou Amarrio em Bariri e em diversas cidades do estado de SP.

As oficinas estarão disponíveis até 11 de junho, sendo uma aula por dia, no site www.arteemamarrio.com.br e também através do Canal Noemi Rodrigues Arte, no Youtube – https://www.youtube.com/c/noemirodriguesarte.

Projeto

O projeto ainda conta com exposição online inédita no município, em Realidade Virtual, de peças em Amarrio confeccionadas por artesãos baririenses – Maria Da Dalto, Zilda Domingues, Aparecida Odete Romão, Clarice Rici Cócia, Oris Nascimento, José Vitor Beltrame, Maria Helena Beltrame e Maria Conceição de Antonio Sola. A exposição já está disponível no site do projeto e poderá ser acessada de forma remota e gratuita tanto pelo computador, como pelo celular.

“O Amarrio é uma técnica artesanal que faz parte da identidade cultural e histórica de Bariri. Promover, perpetuar e fomentar esta arte é de grande necessidade em nosso município, principalmente agora, no atual momento em que vivemos. Constatamos em uma pesquisa realizada recentemente, que, de 30 artesãs que produziam o Amarrio na década de 2000, através do extinto Grupo “Amarrio de Bariri”, contamos hoje com somente 4 artesãs produzindo comercialmente seus produtos, a maioria com idade acima de 60 anos. Isso aponta que o Amarrio vem sofrendo com a falta de incentivo à cultura das últimas décadas, e mingua para o esquecimento desta arte tão importante para a nossa história. Está mais do que na hora de fazermos algo para impedir isso”. relata Noemi Rodrigues, produtora cultural, responsável pelo projeto “Arte em Amarrio”.

O objetivo do projeto visa estimular o desenvolvimento das mulheres artesãs, permitindo a geração de renda e desenvolvimento social através do Amarrio, de fomentar e propagar técnicas artísticas inerentes à cultura local baririense, integrar e inserir as artes regionais ao mundo contemporâneo digital, e sobretudo, de incitar a cidadania e a ampliação dos horizontes das artes regionais.

O projeto é patrocinado pelo ProAc 10/2019 – Programa de Ação Cultural do estado de SP.

Para dúvidas e mais informações:

contato@noemirodrigues.com.br

instagram: https://www.instagram.com/noemirodriguesarte/

facebook: https://www.facebook.com/noemirodriguesarte