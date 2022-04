Projeto cultural Educarte oferece cursos gratuitos em Bariri

A Ativaz produções promove o projeto cultural Educarte, que oferece três cursos e diferentes turmas, com foco nas pessoas com deficiência e no púbico infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos são gratuitos e oferecidos através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e selecionados por meio do Proac Expresso.

A ideia é apoiar e fomentar as artes manuais e o design na cidade de Bariri. Outro objetivo da ação é resgatar a cultura e a tradição artesanal local. Ao todo, as ações pretendem atender presencialmente 36 crianças.

Um dos workshops promovido pelo projeto será em Amarrio (artesanato típico da cidade de Bariri). O curso está disponível somente para crianças e jovens que são atendidos pelo Espaço Amigo 2. A atividade começou segunda-feira, dia 4, sob a coordenação de Maria Jacó.

Ainda no Espaço Amigo 2, o projeto disponibiliza o curso de bordado, ministrado pela Paula Marassati, também com início dia 4. Ambas as oficinas garantem certificado.

Já na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) o projeto promove curso de design em feltro até o dia 29 de maio, orientado por Noemi Rodrigues. A artesã ensina os usuários da entidade a confeccionar peças e bonecos com o próprio feltro (tecido muito usado para a produção de artesanatos)

Mais informações sobre os cursos: Ativaz Produções (14) 99651-3657 (Noemi Rodrigues).

Box: Serviço

Curso: Amarrio infantojuvenil

Local: Espaço Amigo 2

Responsável: Maria Jacó

Turma 1- 11 e 12 anos- 13h30 as 14h30

Turma 2- 13 a 15 anos- 14h30 as 15h30

Às segundas-feiras, a partir do dia 4 de abril

Término do curso: 28 de novembro de 2022

Curso: Bordado infantojuvenil

Local: Espaço Amigo 2

Responsável: Paula Marassati

Turma 1- 11 e 12 anos- 9h as 10h

Turma 2- 11 e 12 anos – 13h30 as 14h30

Às segundas-feiras, a partir do dia 4 de abril

Término do curso: 30 de maio de 2022

Curso: Oficina de Feltro

Local: Apae

Turma 1 – Pessoas com deficiência

Responsável: Noemi Rodrigues

Às sextas-feiras das 14h às 16h

Término do curso: 29 de maio de 2022