Programação do aniversário de Bariri continua nesta semana

Expoarte tem início nesta segunda-feira (7) – Divulgação

O município de Bariri comemora 131 anos de emancipação política no próximo dia 16. Em homenagem à data, a administração municipal, por meio da Diretoria de Educação, Cultura e Esporte, preparou uma série de eventos para o mês de junho.

Nesta semana, acontece a feira de exposições Expoarte, além de noite de autógrafos com a escritora Adriana Lisboa Manzutti, dança “Expressão da Alma” e Barraca do Bem.

De 7 (segunda-feira) a 11 de junho (sexta-feira), ocorre nas instalações do Centro de Exposições Mário Fava, localizado na Avenida José Jorge Resegue, 687, a Expoarte, que contará com exposição de material produzido por artesãos do município.

O local estará aberto ao público até as 21h, com obrigatoriedade do uso de máscaras, entrada controlada e capacidade reduzida, conforme determinações do Plano SP. Visando evitar aglomerações, o evento será transmitido pelo facebook da prefeitura, às 19h.

Na sexta-feira (11), o Centro de Exposições recebe, a partir das 19h, a escritora baririense Adriana Lisboa Manzutti para noite de autógrafos.

Já no sábado (12), acontece a apresentação de dança “Expressão da Alma”, às 19h. A entrada nos eventos atenderá os mesmos requisitos de segurança da Expoarte e as lives de transmissão de cada atração também ocorrem por meio do facebook da prefeitura.

Já no domingo (13), o Centro de Promoção Social estará na Praça da Matriz, a partir das 14h, vendendo bolos de pote. Os alimentos poderão ser retirados no local ou por meio de drive-thru e delivery, a fim de evitar aglomerações.

O consumo dos alimentos na Praça da Matriz será permitido a um número reduzido de pessoas, respeitando-se as medidas de distanciamento social e higienização recomendadas pelo protocolo de operação do Plano SP.