Presente do Céu

Naquele dia, quando eu nascia,

O sorriso que eu via

era lindo demais

Minha primeira queda,

foi abraço, não pedra,

De quem não arreda,

nem desiste jamais.

Na minha puberdade,

ensinou a verdade,

E a dura realidade

que a vida é

Mas também ensinou

o mais lindo momento,

no dia do casamento,

Um anjo balança o vento,

Da grinalda da mulher.

A verdade afinal,

É que esse ser é tão especial,

É um lindo presente do Céu

Que dá sabor em nossas vidas,

É nossa guarida,

E pra você minha querida,

eu tiro o meu chapéu.

Quanta doçura! Quanto amor!

E mesmo na dor, é doce, leve gentil

Mulher linda, forte e varonil,

És a água do meu cantil,

És colo e aconchego, que acalma o medo,

Com seu abraço suave e macio!

Delicada como a rosa,

Com seu jeito linda e formosa,

Sustenta o Mundo em pé

Você é a tal da Mulher,

Que dá sabor na nossa vida,

Com seu doce gosto mel.

Se existe coisa melhor neste Mundo,

Está escondido, bem lá no fundo,

No Baú das Maravilhas,

Escondido lá no Céu!!!

Autor: Abraão Garcia

Bariri 08/03/2024