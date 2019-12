Prefeitura de Bariri dá continuidade à programação natalina

Hoje, 21, a Prefeitura Municipal de Bariri, através do Setor de Cultura, dá continuidade à programação oficial da festa natalina.

A partir das 20h, ocorre apresentação do Coral Em Canto na Câmara Municipal de Bariri, com entrada gratuita.

Amanhã, domingo, 22, às 20h, tem apresentação do Grupo de Teatro Camaleão com a peça “Os Fantasmas de Scrooge – conto de Natal de Charles Dickens”.

Na segunda-feira, 23, às 19h30, ocorre o encerramento do projeto Proac com apresentação do Grupo de Teatro Camaleão no Clube Recreativo Antenor Francisco de Oliveira.

Confira programação natalina 2019

DIA HORA EVENTO

21/12 (sábado) 20h Coral Em Canto Câmara Municipal de Bariri

22/12 (domingo) 20h Grupo Teatro Camaleão Praça da Matriz

23/12 (segunda-feira) 19h30 Grupo Teatro Camaleão Clube Recreativo