Ponto MIS traz oficina de fotojornalismo para Bariri

Quarta-feira (10), Bariri recebe a oficina “Fotojornalismo: Como pensar e fazer uma pauta fotográfica”, que ocorre no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava, das 13 às 17h.

O evento resulta de parceria entre o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e do programa Ponto MIS, mantido pelo governo do Estado para formação e difusão cultural.

A oficina será ministrada pelo jornalista Emiliano Capozoli, é gratuita e oferece 25 vagas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário disponível no link: https://forms.gle/8DjmfP4KCHf8hk7d7

O curso é dividido em partes teórica e prática em que será abordado como pensar e fazer uma pauta fotográfica.

Fonte: Assessoria de Comunicação