Ponto MIS traz a oficina Cinema X Teatro

Divulgação

Nos dias 25, 27 e 29 de outubro, o Programa Ponto MIS traz a oficina “Cinema X Teatro – Paralelos entre as Linguagens e suas Implicações”, ministrada pela atriz Vanise Carneiro.

São 50 vagas e as inscrições As inscrições serão via Sympla, onde o interessado deverá realizar sua própria inscrição através do link disponibilizado.

O link de acesso à aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição, assim como o seu certificado. Link de inscrição:

https://www.sympla.com.br/oficina-cinema-x-teatro–paralelos-entre-as-linguagens-e-suas-implicacoes-no-trabalho-do-ato

A oficina traça paralelos entre as duas linguagens focando de que forma suas peculiaridades interferem diretamente no trabalho do ator. Os três encontros são transmitidos através da Plataforma Zoom, com duração de duas horas cada um, sempre das 19 às 21h.

Fonte: Setor de Cultura