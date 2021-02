Palestra virtual aborda tema “inteligência emocional”

Divulgação

Segunda-feira, 1º de março, das 19 às 21h, a Casa da Mulher de Bariri, em parceria com o Sebrae, promove palestra virtual com o tema Inteligência Emocional.

De acordo com os organizadores, a palestra é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

O público alvo são as mulheres baririenses, que devem participar de forma on line, através da plataforma Teams. O evento é gratuito e o objetivo é proporcionar melhor autoconhecimento.

Durante a palestra, alguns temas serão abordados: como manter a inteligência emocional mesmo em períodos de adversidades; e saber lidar com as emoções como chave do sucesso, tanto para a vida pessoal como profissional.

As inscrições devem ser realizadas através do site https://bit.ly/inteligencia-emocional-0103