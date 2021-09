Oficina sobre teatro japonês é a nova atração do Pontos MIS

A próxima atração do Programa Pontos MIS é a oficina “A Caracterização no Teatro Japonês: NÔ e Kabuki”, ministrada pela figurinista, diretora de arte e pesquisadora, Maria Cecília Amaral.

O curso ocorre através de três encontros virtuais, nos dias 06, 08 e 10 de setembro (segunda, quarta e sexta-feira), por meio da plataforma Zoom, com duração de duas horas cada, das 19h às 21h.

São 50 vagas voltadas para o público acima dos 15 anos. A oficina apresenta a caracterização cênica no Teatro NÔ e KABUKI, importantes manifestações artísticas e teatrais da cultura japonesa. Traz ainda as principais características que compõem a caracterização do ator em cena (figurino, maquiagem, máscaras e demais adereços).

Haverá exercícios práticos de criação de traje de cena e/ou adereços em tamanho miniatura, a partir de técnicas de colagem e dobradura em papel.

Para a oficina são necessários os seguintes materiais: papel (craft ou sulfite e folha de jornal), material de colorir, tesoura, cola branca.

As inscrições devem ser realizadas via Sympla. O link de acesso à aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição, assim como o seu certificado.

Link de inscrição:

https://www.sympla.com.br/mini-curso-a-caracterizacao-no-teatro-japones-no-e-kabuki-com-maria-cecilia-amaral__1321627?token=74698cf872697d4d8e2f769c6a9e6c44

Fonte: Equipe do Setor de Cultura