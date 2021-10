Oficina do Ponto MIS ensina sobre reciclagem de mídias

Divulgação

Nos dias 19, 21 e 22 de outubro, terça, quinta e sexta-feira, o Programa Pontos MIS traz a oficina cultural “Reciclagem de Mídias”, ministrada através de Vídeo Avatar com Kaka.

São 50 vagas direcionadas a interessados em investigação com ferramentas artísticas, bem como, educadores e professores. O participante deve ter idade acima de 16 anos.

O conteúdo é trabalhado através de três encontros na Plataforma Zoom, com duas horas de duração, sempre das 19 às 21h.

As inscrições serão via Sympla, onde o interessado deverá realizar sua própria inscrição através do link disponibilizado.

O link de acesso à aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição, assim como o seu certificado.

Link de inscrição:

https://www.sympla.com.br/oficina–reciclagem-de-midias—video-avatar-com-kaka__1357407?token=65410351fd7dbe5abbea9e8f766a13d7

A oficina pretende refletir sobre a questão do mundo-mídia, da subjetividade e sua produção nesse contexto a partir de exercícios simples. O propósito é dar insumos para a aproximação ao contexto midiático e memético próprio.

Fonte: Assessoria de Imprensa