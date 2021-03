Museu Mário Fava lança vídeo sobre concurso cultural

Museu Mário Fava presta homenagem aos participantes do Concurso Cultural “As aventuras de Mário Fava pelas Três Américas” – Divulgação

Em homenagem aos participantes do concurso cultural As aventuras de Mário Fava pelas Três Américas, o Museu Mário Fava lança na próxima semana, vídeo com os primeiros colocados do concurso. Eles relatam um pouco sobre suas inspirações.

O concurso movimentou a cidade e contou com a participação ativa das escolas locais. A iniciativa levou para dentro do museu dez desenhos que narram trechos emocionantes da expedição, contando a história da Carretera Panamericana, pelo olhar das crianças.

A expedição que durou dez anos, deu origem à atual Estrada Pan-americana, que interliga as três Américas. Uma história muito conhecida no município por conta do destemido mecânico Giuseppe Mário Fava ter nascido em Bariri.

“Nosso objetivo é que essas ações possam disseminar a história de Mário Fava e criar conexão da juventude com os feitos deste grande homem”, afirma o curador José Augusto Cava.

O lançamento do vídeo será realizado virtualmente e conta com um sorteio digital de um kit Cultural do Museu Mário Fava + um ovo da Páscoa da Cacau Show.

Podem participar todos que quiserem conhecer em primeira mão essa homenagem e estar mais próximo do museu nas redes sociais. Para maiores informações, acessem o Instagram do museu em @mariofavamuseu.

O sorteio digital conta com o apoio da Loja Cacau Show de Bariri.

Participe! Siga o museu:

https://www.facebook.com/mariofavamuseu

https://www.instagram.com/mariofavamuseuhttps://www.youtube.com/c/MUSEUMARIOFAVA

(Texto: Noemi Rodrigues)