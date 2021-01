Museu expõe desenho do concurso “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas”

O vencedor Wesley e demais finalistas do concurso cultural de desenho – Divulgação

O Museu Mário Fava de Bariri expõe os desenhos finalistas do concurso cultural “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas”, que incentivou jovens e crianças a demonstrar suas habilidades artísticas e promover a cultura, disseminando a história do mecânico e herói baririense.

Participaram do concurso crianças e jovens matriculados no Ensino Fundamental I ou II das escolas de Bariri. Tiveram como tema os episódios da websérie “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas” que está sendo exibida no canal do Youtube do Museu Mário Fava.

O concurso teve boa repercussão na cidade e a participação popular surpreendeu, com quase três mil votos. Foram dez finalistas e o grande vencedor foi Wesley Oliveira Soares, de 12 anos, aluno da escola Emef Prof.ª Rosa Benatti.

“Desenvolver essa websérie foi um grande desafio, mas chegou em boa hora, quando o museu precisava se adequar às novas medidas de isolamento em função da Covid-19. Pudemos contar com ferramentas digitais para nos aproximarmos mais de nosso público e tivemos uma grande surpresa com o resultado deste trabalho”, comenta o curador José Augusto Cava.

Premiação e exposição

Nesta sexta, 29, houve a premiação do vencedor, no Auditório Aziz Chidid Neto do Museu Mário Fava, com transmissão online. Pela conquista, ele ganhou um Tablet com conexão wi-fi.

Durante a solenidade houve a abertura oficial da exposição dos desenhos finalistas. De 29 de janeiro a 7 de fevereiro, a mostra somente pode ser conferida através da rede de sites e páginas online do museu.

Isto ocorre porque decreto municipal prevê o fechamento do Museu Mário Fava para visitação pública até pelo menos nova edição do Plano SP de combate à Covid 19, que colocou a região de Bauru na fase vermelha, a mais restritiva.

O período escolhido para realização do concurso foi uma homenagem à data de nascimento de Mário Fava: 24 de janeiro.

Colaborou: Noemi Rodrigues

Contatos online do Museu

Confira os contatos online do Museu Mário Fava para acompanhar as ações culturais promovidas pelo local, em especial o resultado do concurso de desenho “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas”: