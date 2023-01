Marque a data: Carnaval Abre Alas dia 11 de fevereiro

Após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19, este ano a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza a 10ª edição do Carnaval Abre Alas.

O evento ocorre dia 11 de fevereiro, no Umuarama Clube, das 22h às 2h, com ingresso a R$ 50.

O Abre Alas traz a magia dos antigos bailes carnavalescos, com marchinhas e blocos animados.

Outro motivo para a festa: 2023 marca a Apae de Bariri rumo ao Jubileu de Ouro.

Participe. Maiores informações: (14) 3662-1949.