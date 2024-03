Luana Dalberto ministra curso de desenho na Escola Ephigênia

A desenhista Luana Dalberto abre inscrições para o curso “Solte o artista que existe em você”, através do ProAC Estadual.

As oficinas de desenho artístico são gratuitas e direcionadas a jovens estudantes entre 12 e 18 anos. A ideia é despertar o interesse e a criatividade artística.

O curso tem duração de cinco meses e será ministrado na EPI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, através de seis turmas semanais. Traz aprendizado da técnica e das habilidades necessárias para desenhar com sucesso.

Ao final do curso, haverá exposição com os desenhos dos alunos, para troca de experiências e apresentação dos trabalhos à comunidade.

Reconhecimento e trajetória

Luana é referência no cenário artístico há mais de 15 anos. Relata que gosta de inspirar pessoas por meio de sua arte, por isso decidiu se dedicar profissionalmente à arte, tanto como artista quanto como professora.

Já venceu concurso de desenho em São Paulo, realizou diversas exposições próprias e de seus alunos da Associação Cultural Quilombo de Bariri. Além disso, participou do programa Balanço Geral de Bauru e região, desenhando ao vivo.

Seus desenhos já foram reconhecidos por vários atores internacionais, alguns dos quais autografaram suas obras.

Para conhecer mais sobre as produções artísticas de Luana, basta visitar seu perfil no Instagram (@luana_arts) e conferir o processo de criação de seus desenhos em seu canal no YouTube “Desenhando com a Luuh”

Para mais informações sobre as aulas, entre em contato através do WhatsApp (14) 98122-4372.