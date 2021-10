Lauan Silva participa de lançamento da revista EP Brasil

Durante o evento, Lauan e Dona Nica se reuniram com vários artistas, modelos e escritores – Divulgação

O artista e produtos itajuense, Lauan Guilherme da Silva, 26, participou do lançamento da revista EP Brasil, em São Paulo. Ele é produtor de Priscila Menucci, intérprete de Dona Nica no programa “A Praça é Nossa”.

Durante o evento, Lauan se reuniu com vários artistas, modelos e escritores. Destaque para Lucimara Parisi (ex diretora do programa “Domingão do Faustão” e que hoje trabalha no programa do “Ratinho”), Hulk Magrelo e Alegria (que eram sucesso no programa Legendários, da TV Record).

“Foi uma noite de muita alegria e prestígio. Fiquei muito encantado com o lançamento e muito grato pela oportunidade de sempre estar ao lado de Priscila e participar de eventos como este”, comenta.

Voltando a ganhar cores

Como todos sabem, Lauan mantém projeto circense, o “Circo da Vila”, que está parado há um ano e meio devido à pandemia de Covid-19.

São 20 integrantes, em sua maioria, crianças e adolescentes, que desenvolvem os números no espetáculo. A ideia é retomar as atividades de ensaio em greve.

Segundo o produtor, o grupo precisa de um lugar ideal para realizar os ensaios e também incentivo de autoridades e empresários locais, que acreditem no projeto. “Toda cultura deve ser valorizada”, finaliza.