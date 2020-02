Jaú: Secretaria de Cultura divulga programação de carnaval

A Secretaria de Cultura divulgou nesta terça-feira, 18, a programação do CARNAVAL JAÚFOLIA 2020. Intitulado de ‘evento família’, as atrações, todas gratuitas, estão concentradas no Jardim de Baixo, Distrito de Potunduva e Jd Pe Augusto Sani. Confira a programação que tem início nesta sexta-feira, 21.

SEXTA-FEIRA 21/02

18h – Saída do trio elétrico com o BLOCORUJA com destino ao Jardim de Baixo

19h30 – Pop Band Show no coreto do Jardim.

SÁBADO 22/02

16h – Saída do trio elétrico com o BLOCO GALO LOUCO com destino ao Jardim de Baixo

19h30 – Pop Band Show no coreto do Jardim.

DOMINGO 23/02

DISTRITO DE POTUNDUVA

16h – Evento na Praça da Igreja Santa Cruz com animação Zin Rodrigo Silva e Dj

18h30 – Evento na Praça da Olaria com animação Zin Rodrigo Silva e Dj

JARDIM DE BAIXO

17h – Matinê no Jardim de Baixo com Capoeira Bantus e Bloco Primavera

19h30 – Pop Band Show no coreto do Jardim.

SEGUNDA-FEIRA 24/02

19h30 – Pop Band Show no coreto do Jardim.

TERÇA-FEIRA 25/02

17h – Show no Jardim de baixo com o Grupo Afro Amukenguê

19h – CarnaSani no Jd Pe Augusto Sani com o Bloco do Galo Louco

Foto: Divulgação