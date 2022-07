Grupo Ferrugem na Veia é destaque em Bariri

A cultura de carros enferrujados, conhecida como ‘Rat Look’, ganhou um grupo em Bariri, que nasceu há cerca de três meses e já conta com pelo menos 10 carros e dois triciclos customizados.

Apesar de parecerem “latas velhas”, contando quase sempre com ferrugem na lataria (marca registrada do grupo), terem muitas “tranqueiras” instaladas e serem bem engraçados e curiosos, não se pode subestimar os automóveis “ratões”. “A aparência de abandonado e destruído engana. A parte interna, a mecânica deles funciona perfeitamente e, para falar a verdade, dá pau em muito carro novo”, se diverte Beto Ribeiro, participante do grupo.

O apreço de Alf (um dos líderes do grupo em Bariri) pelo estilo teve antes dele conhecer ou saber a respeito. Ele conta que ao rever filmes de sua infância, gibis, que juntamente ao talento de pintar e esculpir, fez com que ele passasse a gostar dos carros mais batidos. “Eu nem sabia o que era. Assistindo e vendo os veículos largados, diferentes e totalmente exóticos, passei a gostar”, informa o artista.

As reuniões da turma são diferentes de qualquer outro grupo. “A gente começou faz pouco tempo, mas já é algo muito gostoso de se viver. Aprendi bastante junto deles. É diferente, vai desde os princípios, como respeitar e ajudar um ao outro, até sonhar junto. Nós sonhamos e planejamos as coisas. Isso é importante. Como já dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas, um sonho que se sonha junto é realidade”, afirma Ribeiro.

“A ideia é deixar o carro enferrujar. Alguns preferem forçar para que ele enferruje. A parte mecânica é toda revisada, está sempre nova, já a parte da lataria é como se fosse uma lata velha mesmo. É uma paixão mesmo”, explicou Lirinho, que faz parte do grupo e é um dos idealizadores.

O Rat Look é um estilo que deixa o carro sempre parecendo que está inacabado. Alguns donos deixam sem acabamentos, ou amassados e enferrujados. Os apaixonados por essa cultura preferem até que ele não dê partida, só pra pedir ajuda para turma ajudar a empurrar. (Com informações de Beto Ribeiro MTB 65831)

Da redação