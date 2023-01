Festa de São Sebastião de Itaju começa dia 14 com quermesse

Dia 14 de janeiro, sábado, tem início a 125ª Festa de São Sebastião de Itaju, que comemora o 87º aniversário de fundação da paróquia e o 69º de emancipação política do município.

Nesta data, começa a tradicional quermesse em barracas montadas ao lado do salão paroquial, na Praça da Matriz. O evento se estende por mais três dias: 20, 21 e 28 de janeiro – sempre após a missa das 19h.

A quermesse oferece leitoa e frango assado; pastel; cafta; espetinho de carne; e fogazza; além de bebidas e doces. O cardápio tem duas novidades: suco e chope.

Toda noite de quermesse haverá show musical ao vivo, em palco montado no local. Já confirmaram presença Neto Souza e Banda (14/01); Banda Doce Veneno (20/01); Banda Fly By Night (21/01); e Banda Matéria Prima (28/01).

Programação religiosa

A parte religiosa da programação tem início com tríduo em louvor ao padroeiro, que ocorre de 17 a 19 de janeiro, de terça a quinta-feira, na Igreja Matriz de São Sebastião, sempre a partir das 19h30.

Dia 20 de janeiro, sexta-feira, Dia de São Sebastião, feriado municipal, as celebrações começam a partir das 9h, com missa e benção do bolo.

À tardezinha, a partir das 18h, haverá celebração de missa, seguida de procissão e levantamento do mastro.

Encerramento

O encerramento das festividades de Itaju ocorre dia 5 de fevereiro, domingo, com missa e benção de veículos, a partir das 9h.

Logo depois, haverá o Almoço de São Sebastião, com cardápio e valor da adesão a serem definidos. A atração musical durante o almoço ficará a cargo de Neto, João Luiz e Banda. Por volta das 14h, será realizado tradicional Leilão de Gado.

Legenda fotos: Atrações musicais: Neto Souza e Banda (14/01); Banda Doce Veneno (20); Banda Fly By Night (21); Banda Matéria Prima (28); e Neto & João Luiz (05/02)

BOX: PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

DIA HORA EVENTO LOCAL

14, 20, 21 e 28/01 20h Quermesse Praça Da Matriz

17 a 19/01 19h30 Tríduo Igreja Matriz

20/01 9h Missa e Benção Bolo Igreja Matriz

18h Missa, Procissão, Mastro Igreja Matriz

05/02 9h Missa/Benção Veículos Igreja Matriz

12h Almoço de São Sebastião Salão Paroquial

14h Leilão de Gado Salão Paroquial